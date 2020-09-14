電商需求增！亞馬遜再增10萬職位 今年第4輪大規模招聘
2020年09月14日 16:51
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(Getty Images圖片)
外媒報道，亞馬遜宣布將再招募10萬名員工，為該公司今年在美國宣布的第4輪大規模招聘，主要是新冠肺炎病毒大流行期間對電商需求激增。
該公司表示，這些職位包括美國和加拿大的全職和兼職職位，其中包括本月新開的100個新貨倉和營業地點的職位。
截至6月底，亞馬遜擁有87.68萬名員工，不包括合同工和臨時工。
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