內地客斥2億元購皇第複式及車位　需繳辣稅6千萬

尚家生活地產等合作的渣甸山皇第，早前透過招標形式，以2億港元售出的10樓及11樓單位A(Duplex)及兩個車位，新買家需支付辣招稅入市。

根據土地及公司註冊處資料，該單位買家為PROFIT LOYAL CORPORATION LIMITED，公司董事為管琴(GUAN QIN)，料為內地客，由於是次以公司名義購入單位，需繳付成交價30%的辣稅，即約6,000萬元。該單位實用面積2,846方呎，成交呎價70,274元。

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