菅義偉勢接任日本首相　日圓兌美元升0.24%

日本執政自民黨舉行選舉，選出內閣官房長官菅義偉為第26任自民黨新總裁，勢接任首相一職，有利政策延續，意味「安倍經濟學」會保持，加上美元疲弱，令日圓周一(14日)做好，兌每美元最多升0.24%，至105.91；每百日圓兌港元高見7.3176。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，菅義偉代表安倍經濟學延續，擔任首相可望降低日圓強升風險，預期日圓兌每美元在今年底升至104後，明年首3季將呈現橫行機會較大。

該行指出，由於美、日兩大央行都期望通脹高於目標，因此可預期兩大央行未來將持續實施量化寬鬆，以日本來說，不論誰當首相，日本央行都不大可能改變超寬鬆政策，政治事件估計不會對日圓匯價構成重大風險。

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