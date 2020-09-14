萊爾斯丹上財季總銷售跌23%
2020年09月14日 17:07
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萊爾斯丹(00738)公布，截至8月31日止3個月(第2財季)，集團自營零售業務與去年同期相比，錄得總銷售下跌23.7%及同店銷售下跌15.5%。期內電子商貿業務與去年同期相比錄得總銷售下跌15%。
截至8月31日，集團於中國內地、香港及澳門共設有396間零售店舖，較去年同日店舖數目淨減少69間。其中包括位於中國內地、香港及澳門的354間自營店舖，以及位於中國內地的42間特許經營店舖。
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