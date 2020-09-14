新冠肺炎：創興銀行香港仔分行有員工確診 即日起暫停服務
2020年09月14日 17:15
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創興銀行(01111)宣布，由於香港仔分行有員工於昨日(13日)確診感染新冠肺炎，為保障客戶及員工的健康，該分行(包括自動櫃員機)由即日(14日)起暫停服務，直至另行通知。
該行指，該名員工於香港仔分行的最後當值日為9月11日，該行於昨日接獲該員工的確診消息後，已立即通知該分行其他員工，並安排他們於政府設立的檢疫中心進行14天檢疫及獲安排接受病毒檢測。該行亦將儘快聯絡最近曾與該員工有緊密接觸的客戶。
該行呼籲，於香港仔分行暫停服務期間，客戶可考慮到銅鑼灣分行辦理銀行服務。
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