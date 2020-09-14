調查：九成本地中小券商指經營困難　八成不滿監管繁苛

本地券商於過去一年受到社會不穩和疫情等多重因素夾擊，經營環境惡化，結業或停業屢見不鮮。香港證券業協會主席和亨達集團主席徐聯安早前走訪400多家券商，了解業界的營商狀況及需要，並整合所收集的意見和提出建議，將向相關機構如實反映。

徐氏稱，約九成小型劵商表示經營困難，對行業前景感到悲觀，指年輕人不願入行，難以發展。過去數十年間，香港金融市場發展蓬勃，成交額不斷上升。自2010年起，聯交所主板成交額每日平均上升超過七成。整體而言，金融服務業固然受惠於業務量上漲，但券商意見揭示市場發展的不平衡。

徐認為，證券業向大型證券行和銀行傾斜。從聯交所參與者市場佔有率可見，自2000年以來，A組券商的市場佔有率增長64%，惟C組券商則大幅下跌近80%。2019年，A組14家券商佔據了市場近60%份額，而C組600家小型券商僅有約8%的市場佔有率。他補充，終止營運的券商數目自2017年起屢創新高。2019年全年結業或停業的券商數目比2018年增長了近1.6倍，隨着負面影響陸續浮現，今年的情況更有所加劇。直至8月底，因經營困難而需要倒閉或休業的券商已接近31家。

出現此困局，徐指出原因在於不公平競爭，導致C組券商被邊緣化。例如證監會收緊孖展規管，C組券商難以獲得銀行借貸，新股集資亦無法向銀行借來足夠資金，為客戶提供孖展認購，間接失去部分生意。他轉述受訪券商，當中超過八成對監管機構的苛刻要求甚為不滿。另有小型證券商反映，證監會透明度不高，加上愈來愈多新條例出台，並頻繁推陳出新，小型券商需要額外聘請法律顧問應付嚴厲及繁瑣的監管要求，導致合規成本進一步上升，使部分已困難重重的劵商雪上加霜。徐氏更認為監管機構條例未能配合金融科技發展，而中小型劵商投放數碼發展資源不足，長遠發展落後於中、大型證券公司。反映及建議

因應業界困境，徐氏提出一系列建議，包括調整證監會「一刀切」的規管準則，以維護市場的公平競爭。他倡議相關部門將繁瑣的監管程序「拆牆鬆綁」，減輕中小券商的合規成本壓力。同時促請證監會檢視股票及期貨的孖展和保證金要求，平衡業界發展及監管需要。

長遠而言，他期望政府盡快訂立證券業長遠發展政策，為券商爭取符合業務範疇的參與權，保障業界權益。此外，他呼籲政府將券商納入「跨境理財通」計劃內，並爭取進一步修訂CEPA中對券商的資產及規模要求，以協助業界跨進大灣區。他亦期待財庫局的「金融服務業創職位計劃」盡快落實，助券商吸納人才。

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