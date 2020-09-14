大局已定！美禁令周二起生效　華為競爭力將倒退10年？

外地媒體報道，按美國最新對華為的制裁準則，在9月14日後，所有非美國供應商的產品若包含美國技術，在沒有美國商務部許可下，都必須停止向華為發貨。有分析警告，雖然華為仍可能為其產品找到低階替代組件，但此舉也可能使華為產品的競爭力回到10年前。

報道亦指出，華為雖然是中國最大科技公司，擁有超過19萬名員工、年收入超過8,500億元人民幣，但正面臨人才流失風險，據傳華為已有數百名員工離職，並加入競爭對手陣營。

據研究公司Canalays數據顯示，華為在美國封殺下，今年第2季歐洲銷售額下降了16%，同期三星和小米的銷售額分別按年增20%和48%。

野村證券(Nomura)分析師Donnie Teng也稱，華為將發布的旗艦智能手機Mate 40，是每年和iPhone打對台的最重要機型，但華為現在對Mate 40的前景表現上變得非常保守，Teng更稱「預計華為將在9月15日後，開始在中國失去市佔」。

廣發證券分析師Jeff Pu稱，若美國不放鬆制裁，明年華為的智能手機年出貨量，可能從今年的1.95億部和2019年的2.4億部，劇減至5,000萬部。

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