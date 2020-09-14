美元偏軟　人民幣創逾16個月新高

受惠美元偏軟，人民幣兌美元周一(14日)亞洲時段收市創逾16個月新高。交易員稱，美國聯儲局議息在即，市場觀望情緒較濃，不過臨近尾市美匯指數下跌，帶動人民幣轉強。

在岸人民幣兌每美元收報6.8235，較上一交易日上升134點子，成交量為238.6億美元。

有外資行交易員說，感覺基本延續了上周的情緒，還是要看美股和美元的方向，估計聯儲局議息前，動靜不會太大。渣打銀行稱，聯儲局已不考慮將債券孳息率曲線控制作為近期政策選項，其對於如何運用資產負債表方面似乎還沒有產生共識，這可能會令投資者失望。

事實上，市場料聯儲局保持利率不變的同時，會詳細闡述已宣布的向通脹目標轉型。中金公司宏觀團隊最新觀點指出，估計本周當局政策立場繼續維持鴿派，將上調2020年經濟增長預測，但點陣圖暗示2023年前也不會加息。不過，其可能並不急於修改前瞻指引來對此給出過強的承諾，這或令市場失望。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020