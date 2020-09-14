【全球救市】失業率歐元區最高　希臘再投入624億元紓困

外國傳媒報道，希臘總理Kyriakos Mitsotakis周一(14日)表示，將額外擲68億歐元(約624億港元)，以應對疫情對希臘經濟的衝擊，措施包括創造10萬個就業機會和減稅，同時再延長失業救濟金兩個月。

希臘是歐元區失業率最高國家，今年第2季產出萎縮15.2%，料全年經濟萎縮8至9%之間，2021年將反彈。

儘管旅遊業去年為希臘經濟帶來超過180億歐元(約1,653億港元)收入，但根據希臘旅遊企業協會估計，2020年的收入可能只有35億歐元(約321億港元)。

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