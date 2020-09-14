銀主盤有承接　柏傲山賣1907萬元

市場轉旺，銀主盤都有承接。世紀21北山友嚴智贇稱，北角柏傲山3座低層B室，實用面積735方呎，兩房連工人房間隔，由銀主放售，終獲外區換樓客以1,907萬元購入，呎價25,946元，屬市價。原業主2014年以約1,733萬元購入，成交價較6年前購入價高約10%。

據了解，今年6月初銀主開價2,080萬元放盤。單位是購入時以私人名義買入，登記買家名字屬漢語拼音。市場消息稱，該單位同一組業主於過去數年間，曾購入多個新盤物業，其中包括同區柏蔚山，但早前亦淪為銀主盤。至於其他住宅包括何文田天鑄與皓畋，及西南九龍匯璽等。

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