大新銀行推「信用卡兌現計劃」 還款期長達60個月
2020年09月14日 17:42
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大新銀行(02356)宣布推出「信用卡兌現計劃」數碼服務，由即日(14日)起至12月31日，該行現有的信用卡客戶成功申請上述計劃，可享個人化每月手續費低至0.12%，並自由選擇6至60個月還款期。
該行信用卡客戶經網上平台，毋須預先開立網上理財服務或遞交任何證明文件，即可申請將可用信用額兌換成現金，並經「轉數快」即時直達指定銀行戶口。經全新網上平台成功申請及提取貸款額達3萬港元或以上，可享額外200元現金回贈。
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