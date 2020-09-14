【全球攬炒】德經濟復甦放緩　料2022年始重回疫前水平

外媒報道，德國政府周一(14日)發表報告顯示，由於汽車行業需求疲弱及機械產出下降，德國近期經濟復甦步伐有所放緩，惟經濟仍在持續回升，並可能於第3季錄得強勁增長。

德國經濟部表示，當地經濟在第2季到達低谷，今年接下來的時間料持續復甦。受益於5月和6月的反彈迹象，本季有望實現強勁增長，但相信要到2022年初才會回到2019年底疫情危機前的水平。儘管工業生產已恢復到疫情之前水平的近90%，但出口仍遠未恢復至疫前程度。

本月初，德國政府將今年的經濟預測由原先預計萎縮6.3%，略微向上修訂至萎縮5.8%。

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