香港電訊奪小巴實時到站資訊合約　價值6500萬

當系統啟用後，乘客可透過運輸署的流動應用程式「香港出行易」，查閱未來3班專線小巴的實時到站資訊，方便乘客計劃出行。香港電訊亦會根據合約要求提供全天候的服務熱線，解答大眾的一般查詢，及為專線小巴營運商提供技術支援及系統維修。

合約涵蓋遍布香港島、九龍及新界逾600條專線小巴路線，涉及超過160間專線小巴營運商旗下約3,500輛專線小巴。專線小巴實時到站資訊系統預計將於2022年全面實施。

香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新表示，很高興可以參與由香港政府推行的智慧出行項目。專線小巴是香港最常用的交通運輸工具之一，每日的載客量超過150萬名。一個有效及實時到站資訊系統肯定會對大眾帶來更大的便利。

他續稱，連同公司強大的夥伴生態圈，香港電訊致力利用更多新興技術，包括5G、物聯網、大數據分析及雲端服務，加速智慧城市的發展及提升香港的智慧出行。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020