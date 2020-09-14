市場指標：美大選結果無可避免引發爭議　危機恐延至明年

美國總統大選即將在11月初舉行，由「狂人總統」特朗普及前副總統拜登對壘！外國媒體報道，一項市場指標表明，無論大選結果如何，都會引發兩派爭議，將會是金融市場的「最壞情況」。

摩根大通策略師Mislav Matejka示，從現在到年底，標指波動性期限結構會向上傾斜，並於2021年1月達到頂峰，而不是到11月大選日左右，這反映市場預期美國大選結果將會引發爭議。

Matejka認為，如果美國的選票過於接近，大選結果因為重新計票和可能的法律糾紛而被推遲，將是市場的「最壞情況」。再者，如果國會陷入癱瘓，可能對經濟「更具破壞性」，因經濟紓困的關鍵刺激措施可能會延遲。

該行也認為，進入年底，市場的另一風險是貿易不確定性可能再次增加，其他風險包括疫苗延後或遭遇挫折、市場技術指標充滿挑戰、經濟基本面可能疲軟、信貸風險、美元強勢，以及圍繞英國脫歐、俄羅斯、伊朗等地緣政治風險。

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