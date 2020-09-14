散戶投資者虛假交易罪成

證監會的調查發現，柯氏於2011年5月開始囤積恒富股份，而大部分持股都是在2011年9月或之前，以介乎0.48至1.3元的價格買入。

其後於2012年9月4日透過6個由他控制的證券帳戶進行恒富股份的交易。此舉令恒富的股價被推上至最高0.6元的水平，較前一日0.4元的收市價高出50%。同日，柯的交易產生了5,860萬股恒富股份的成交量，約相當於恒富股份在過去十個交易日，平均每日成交量的3,000倍。

柯因而能夠透過虛假交易，人為地推高恒富股份的價格並將其持股出售，從而將他的交易總虧損減低約88.722萬元。

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