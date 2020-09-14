會德豐地產售啟德OASIS Place商場 涉2億元
2020年09月14日 18:14
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會德豐地產宣布，以2億港元連租約售出啟德OASIS Place商場，面積約10,000方呎。物業位於沐寧街10號，徒步至港鐵啟德站僅需1分鐘，是OASIS KAI TAK的商場。
公司指出，出售非核心資產乃貫徹集團資產優化的策略，過去12個月成功售出香港的一籃子非核心資產，帶來逾6.2億港元的收益。
出售的非核心資產包括堅尼地城Lexington Hill商舖、世達中心多個單位連車位，及德福大廈的數個裝卸車位。集團將繼續逐步出售多元化的非核心資產組合，以配合香港業務的發展。
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