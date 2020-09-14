雲遊戲激戰！微軟推自家服務　料衝擊45億元市場

雲計算成巨型科企兵家必爭之地。外國媒體報道，微軟將於周二(15日)推出其雲遊戲(Cloud Gaming)服務——Xbox Game Pass Ultimate，該服務月費為14.99美元(約116港元)，新用戶首月只需1美元。

據報，微軟將在全世界22個國家推出該服務，其中包括美國和19個歐洲國家，用戶可以通過Xbox遊戲機、Android設備和個人電腦在雲端玩150多款遊戲。

除了雲遊戲服務Xbox Game Pass Ultimate外，微軟還計劃今年推出雲遊戲流媒體服務xCloud。

遊戲市場研究公司Newzoo預測，今年底全球雲遊戲收入可達5.85億美元(約45億港元)。事實上，多家科企早在雲遊戲市場有布局，包括英偉達今年2月推出了GeForce Now雲遊戲服務，該服務將提供「1000+」遊戲。亞馬遜也計劃今年推出雲遊戲服務，其服務可能會與該公司旗下的其他業務整合。

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