中美科技戰：Arm股權落入美資　內地自研晶片更崎嶇

有內地券商指出，美國對中國晶片業的限制能力，恐將因英偉達併購英國晶片設計公司Arm而提升，因為中國的海思、飛騰等集成電路(IP)設計廠，都使用Arm授權的技術設計中央處理器(CPU)，而被英偉達收購的Arm，恐受美國禁令影響。

內地東吳證券計算機團隊認為，若英偉達成功收購Arm，則Arm可能將受美國禁令影響，使中國的海思、飛騰等公司，恐難繼續獲得Arm的技術授權，而海思、飛騰都是以Arm授權的V8架構為基礎，自行設計CPU。

報道亦引述曾有消息稱，Arm將停止和華為合作，而Arm掌握了製作晶片的必要架構技術，若華為失去Arm的架構技術授權，便無法完成自家麒麟晶片的研發生產。雖然華為擁有Arm的V8晶片架構之永久使用權，可藉升級V8解決晶片製作問題，但一旦Arm升級至V9架構，華為就會遭遇技術斷層衝擊。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020