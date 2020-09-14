人行：數碼人民幣「中心化管理」具重要意義

內地積極推進數碼人民幣發展，人民銀行副行長范一飛撰文，堅持數碼人民幣發行的中心化管理具有重要意義，又提到要審慎選擇商業銀行作為指定營運機構，牽頭提供數碼人民幣兌換服務。

范指出，數碼人民幣發行的中心化管理意義，一是維護法定貨幣地位和貨幣發行權。數碼人民幣中心化管理有利於抵禦加密資產和全球性穩定幣侵蝕，防止數碼經濟時代的貨幣發行權旁落，確保貨幣發行始終服務於國家發展改革大局，保證數碼人民幣的幣值穩定和安全性、法償性等特徵。二是提高支付體系效率，改善貨幣政策傳導。三是維護金融穩定。

為確保數碼碼人民幣系統的安全性和穩定性，范表示，要審慎選擇在資本和技術等方面實力較為雄厚的商業銀行作為指定營運機構，牽頭提供數碼人民幣兌換服務。

上月，人民銀行貨幣政策司司長孫國峰曾表示，目前數碼人民幣研發工作正遵循「穩步、安全、可控、創新、實用」原則，在深圳、蘇州、雄安、成都，以及未來的冬奧會場景進行內部封閉試點測試，以檢驗理論可靠性、系統穩定性、功能可用性、流程便捷性、場景適用性和風險可控性。目前數碼人民幣還在內部封閉試點測試階段，沒有正式推出。

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