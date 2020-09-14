卜蜂國際收購43家豬業務公司 涉281億人幣
2020年09月14日 18:47
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卜蜂國際(00043)公布，全資附屬公司正大投資擬收購43家公司股權資本，合計代價約281.4億元人民幣。正大投資將向賣方正大畜牧投資(北京)有限公司，發行正大投資新股份以支付代價，佔正大投資發行後已擴大股本的65%。
因此，完成後，正大投資之35%將由卜蜂國際持有，其餘65%將由賣方持有。
上述43家公司是於中國成立的公司，從事豬業務，並於中國22個省設有綜合養殖設施，年產量為720萬頭生豬。
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