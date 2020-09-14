中美科技戰：倘英偉達成功購Arm　美將主導晶片業

外國傳媒報道，針對英偉達(Nvidia)擬以400億美元收購全球晶片設計龍頭Arm，TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，倘若成功收購，美國將掌握x86與Arm兩大陣營的生態系統，在中央處理器(CPU)領域建立起無可撼動的地位，無疑將加大美國對中國半導體發展的牽制力度。

分析指出，若英偉達能成功收購Arm，等同智能手機兩大作業系統陣營Android與iOS皆在美國掌握之中。資料中心、自駕車領域乃至於國防等領域，美系晶片界也是一口氣掌握所有話語權。

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