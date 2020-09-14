傳小米副董事長折讓最多逾4%沽貨 套現78億元
2020年09月14日 19:00
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外國媒體報道，小米集團(01810)副董事長林斌將出售3.5億股公司股票，金額最高達10億美元(約78億港元)，出售價為每股22.55至22.85港元，價格區間較周一(14日)收市價23.55港元折讓2.97至4.25%。之後林斌將有5年禁售期。
此次出售股份約佔公司已發行B類股票的2%，佔已發行股本總數的1.5%。高盛是該交易的獨家帳簿管理人。
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