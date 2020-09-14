新盤動向：藝里坊‧2號加推33伙 平均呎價逾2.8萬
2020年09月14日 19:19
東網電視更多新聞短片
藝里坊‧2號
新盤加推動態積極。恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊‧2號，自公布開價以來市場反應熱烈。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，項目獲市場追捧，反映買家對中小型單位需求殷切，故周一(9月14日)加推價單2號，涉及33伙，銷售安排將於日內公布，最快於本周末開售。
他指出，新推出單位屬原價加推，折實售價介乎逾666.52萬至逾843.74萬港元，折實呎價由26,241至29,399元。價單顯示，該批單位折實平均呎價為28,191元。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！