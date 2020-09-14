【全球攬炒】法國上調經濟預測　惟全面復甦需待2022年

外國傳媒報道，法國央行周一(14日)上調了今、明兩年的經濟增長和通脹預測，稱法國經濟從新冠疫情封鎖中復甦的勢頭比先前預期的更強。

央行調查顯示，這個歐元區第2大經濟體在政府採取限制措施期間的滑坡程度，沒有最初報告的那麼嚴重，而且近期的經濟活動好於商業領袖的預期。

與此同時，勞動力市場受到的傷害，沒有像最初擔心的那樣嚴重，經濟產出應會在2022年初恢復到疫情前的水平，而不是法國央行6月份預測的2022年中。

央行行長Francois Villeroy de Galhau說：「經濟復甦將略好於預期，法國恢復到危機前水平的時間會比歐洲平均水平略早。」

法國和歐元區其他一些經濟體的前景沒有預期的黯淡，將緩解歐洲央行提供進一步刺激的壓力。儘管官員們強調歐元最近走強加大了實現通脹目標的難度，但歐洲央行在上周的會議上沒有調整政策。

法國央行的月度調查顯示，8月份經濟活動僅比危機前水平低5%，較7月份7%的差距縮小。該行預計9月份基本持平，意味着在第2季萎縮了13.8%的國內生產總值(GDP)會在第3季反彈16%左右。

法國央行表示，經濟活動損失會在最後一個季度進一步收窄至3.5%至4%。根據調查，1/3的商業領袖已恢復到正常水平，超過一半的人預計會在年底之前恢復正常。

法國央行表示，雖然法國2020年將失去約80萬個工作職位，但失業率從2021年初開始將從11.1%的高位下降，到2022年降至10%以下。

該行將各年的調和消費者物價指數(HICP)預測均提高了0.1個百分點，預計2020年為0.1%，2021年為0.6%，2022年為1%。該機構表示，服務業價格漲幅近期得到沒法和餐飲等行業漲價以彌補成本的提振。

不過，法國央行警告，其前景仍會受到新冠疫情不確定性的影響。法國周六(19日)報告新增新冠病例超過10,000例，創出該國解除封鎖以來最大單日增幅。

法國央行表示，上調經濟預測不應掩蓋疫情繼續傳播，並阻礙經濟活動的事實。

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