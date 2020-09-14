新股專輯：科利實業暗盤造好 曾升2倍
2020年09月14日 19:35
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中國個人護理電器原設計製造商科利實業(01455)將於周二(15日)接力掛牌，上市前夕於暗盤市場造好，在兩大暗盤交易場升逾1倍。
該公司在耀才暗盤交易市場開報0.8元，高招股價0.4元一倍，曾飆升至2倍，高見1.2元，收市報0.84元，漲1.1倍，每手5,000股帳賺2,200元。
在輝立交易場高開70%，報0.68元，一度升1.62倍，高見1.05元，最升1.02倍，收報0.81元，每手帳賺2,050元。
科利實業錄得6.7倍超額認購，一手中籤比率30%，申請18手穩獲1手。
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