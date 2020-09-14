新股專輯：科利實業暗盤造好 曾升2倍

該公司在耀才暗盤交易市場開報0.8元，高招股價0.4元一倍，曾飆升至2倍，高見1.2元，收市報0.84元，漲1.1倍，每手5,000股帳賺2,200元。

在輝立交易場高開70%，報0.68元，一度升1.62倍，高見1.05元，最升1.02倍，收報0.81元，每手帳賺2,050元。

科利實業錄得6.7倍超額認購，一手中籤比率30%，申請18手穩獲1手。

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