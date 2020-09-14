中信里昂：華互聯網企業較不畏美國　手遊料成突破口

中信里昂證券(CLSA)技術分析師表示，與華為這樣的電信設備公司相比，中國的互聯網公司較不受中美摩擦影響。

該行的中國互聯網分析師Elinor Leung表示，這些互聯網公司不依賴國際供應商提供零件和技術來製造產品，在海外也沒有價值鏈，其收入中有80至90%以上是在中國，因此影響相對較小。

雖然中國主要互聯網公司都在美國上市，但這些公司最近都回流香港第二上市，為日後一但要在華爾街退市時做好準備。字節跳動據報也拒絕了由微軟洽購其美國業務，可見互聯網公司顯得有較大的周旋能力。

隨着中國的公司試圖向國際擴張，遊戲產業可能是一個突破口。該分析師指出，與電訊設備不同，它將在政治上不那麼敏感。再者，與美國相比，中國在手機遊戲開發方面較領先，而美國仍是主機遊戲主導。

Sensor Tower的數據顯示，7月份收入最高的兩個手機遊戲-PUBG Mobile和Kings of Kings均歸騰訊( 00700 )所有。PUBG移動當月的用戶支出為2.088億美元，按年增長約10.8%，其中一半以上的收入來自中國，而只有10%來自美國。

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