樓價UPDATES：外籍業主劈價出貨　全幢西貢屋狂減700萬

外籍業主劈價出貨，西貢全幢村屋物業，大幅減價700萬元後，以3,300萬元沽出，減幅達約17.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角DIVA連天台單位，實用面積717方呎，四房間隔，連天台約600方呎，獲區外換樓客以約1,680萬元承接，實用呎價23,431元，原業主於2014年3月購入自住，當時作價1,637萬元，持貨至今帳面獲利43萬元，單位6年多升值約2.6%。

●北角雋琚低層C室，實用面積440方呎，兩房間隔，以1,090萬元易手，實用呎價24,773元，原業主於2015年2月以956萬元買入，持貨5年帳面獲利134萬元，單位升值約14%。

●鰂魚涌太古城周末連錄5宗買賣，其中鳳山閣極低層G室，實用面積582方呎，兩房則王間隔，望內園景，3月底放盤，叫價1,220萬元，8月初減至1,080萬元，9月再減價至1,050萬元，最終以1,000萬元易手，實用呎價17,182元，新買家屬於外區用家。

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九龍區

●將軍澳都會駅1座高層H室，實用面積約888方呎，套四房連多用途房間隔，望海景，於4天前開始放售，業主原叫價1,710萬元，最終於日前以1,700萬元交吉形式易手，微減10萬元或0.6%，實用呎價約19,144元，屋苑9月錄約6宗二手買賣，平均實用呎價約16,166元。

●將軍澳新都城1期6座低層F室，實用面積364方呎，兩房間隔，望樓景，放盤約3日，即獲同區上車客睇樓後即承接，成交價628萬元，較原放盤叫價630萬元，減2萬元，實用呎價約17,253元。

●鑽石山星河明居D座中層6室，實用面積593方呎，三房兩廳間隔，原先叫價1,020萬元，放盤1個月，減價52萬元，減幅5.1%，終以968萬元成交，實用呎價16,324元。

●新蒲崗譽‧港灣單日錄3宗買賣，包括2B座低層C室，實用面積446方呎，一房間隔，吸引首置客承接，成交價799萬元，實用呎價約17,915元，屋苑9月已錄得約6宗買賣。

●九龍太子道西豪華之家低層C室，實用面積498方呎，兩房間隔，開價約780萬元，放盤3日內，連車位以770萬元成交，實用呎價15,462元，新買家為用家，同類型單位少有放盤，快速決定入市自用。

●紅磡海逸豪園11座高層A室，實用面積869方呎，套三房連工人房間隔，現由一日本公司租用，安排作海外員工住宿用途，每月租金3.35萬元，吸引一直物色收租物業之區內業主連租約承接，成交價1,510萬元，較原叫價1,600萬元，議減90萬元，實用呎價約17,376元。

●旺角金國中心錄本月首宗買賣，單位為中層B室，一房間隔，實用面積約221方呎，以438萬元放盤3個月後獲外區客接洽，議價後減價15.5萬元，以約422.5萬元成交，實用呎價約19,118元，略低於市價，新買家為單身客，預算約450萬元，原先物色新界區單位，經過多月搜尋發現符合預算的物業樓齡偏大，故轉戰九龍區，睇樓1次即入市。

●長沙灣碧海藍天1座高層A室，實用面積約588方呎，三房間隔，今年8月底以1,100萬元放盤，經議價後減價20萬元或約1.8%，新近以1,080萬元成交，實用呎價約18,367元，屋苑現時有約50個單位放售，叫價由850萬元起。

●長沙灣泓景臺9月暫錄約3宗買賣，剛錄3座中層B室，實用面積676方呎，套三房間隔，原先叫價1,400萬元，早前減至1,240萬元，最終以1,220萬元易手，實用呎價18,047元，新買家為用家。

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新界區

●西貢五塊田村雙號全幢物業，五房兩廳間隔，可望山景及海景，原開價4,000萬元，累減700萬元，減幅達17.5%，最終以3,300萬元成交，原業主為外籍人士，於2010年12月購入上址，當時作價2,200萬元，持貨9年多至今沽售，帳面獲利1,100萬元，單位期內升值50%。

●沙田第一城9月暫錄14宗買賣，對比上月同期只錄9宗明顯增加，其中23座中層H室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以570萬元易手，實用呎價17,431元。

●粉嶺牽晴間9月暫錄約8宗買賣，其中12座中層G室，實用面積714方呎，套三房間隔，開價約920萬元，議價後以888萬元獲承接，實用呎價12,437元，新買家為用家，原業主則於1998年以約352萬元購入，持貨22年帳面獲利536萬元離場。

●屯門錦暉花園4座中層B室，實用面積573方呎，套三房間隔，叫價580萬元，原業主因需要換樓，見買家出價合意向，即以561萬元易手，實用呎價9,791元，新買家本身為租客，見疫情下樓價未有大跌，而樓市近日亦再現升勢，加上低息環境持續，恐遲買會貴，所以趕快入市，鎖定置業成本。

●葵涌豐寓中低層E室，實用面積225方呎，一房間隔，今年4月放盤價500萬元，最近兩星期降價至460萬元，吸引上車客洽購，議價後以456萬元成交，實用呎價20,267元，放盤4個多月共減44萬元或約9%，原業主則於2017年8月以345.2萬元一手買入，持貨3年轉售，帳面獲利110.8萬元，單位升值32%。

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