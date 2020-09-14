被質疑侵犯私隱！安樂工程披露獲新一代智慧燈柱訂單
2020年09月14日 20:37
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早前被美國制裁的律政司司長鄭若驊，其丈夫潘樂陶旗下的安樂工程(01977)發表半年度業績報告，提到在截至今年6月底公布業績後，接獲政府新一代智慧燈柱訂單，並將於其中採用最新的「光學雷達」技術。惟未有披露涉及金額及數量等其他詳情。
據了解，多功能智慧燈柱曾引起侵犯私隱爭議，部分更在去年反修例遊行中遭到破壞，相關檢討委員會在今年3月發表報告指出，一致同意政府應繼續推行智慧燈柱試驗計劃。
智慧燈柱可用作收集空氣污染、氣溫、雨量及車流量等數據，移除鏡頭後，可用光學雷達分辨的士、巴士或貨車，亦可用熱能探測器收集相關數據，幫助道路使用者出行。委員會認為，智慧燈柱能促進5G網絡發展，同時為回應市民對個人私隱的關注，委員會同意移除燈柱上的鏡頭及攝錄機，以其他科技取代。
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