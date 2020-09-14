新盤UPDATES：兩大項目全速推售　周六正面對撼

市場上兩個全新樓盤全速推售，收票數字節節上升，發展商爭相加推單位應市之餘，料日內將會落實首輪銷售安排，好大機會本周六(19日)一同開售正面對撼搶客。

●Wetland第3期快加推 料周六開售

新盤登記反應踴躍。新地代理總經理胡致遠表示，天水圍Wetland Seasons Park第3期，連日以來市場反應理想，截至昨晚已錄得超過1,600個登記。而周日(13日)加推單位屬原價，暫已合共推出110伙，最快周一(14日)再加推單位，好大機會本周六(19日)開售。

他透露，是次特別拍攝一系列微電影，介紹樓盤環境交通等。新地會董事總經理謝文娟透露，該會會員買家選購樓盤單位，可獲額外1%折扣。

●藝里坊‧2號加推33伙 平均呎價逾2.8萬元

他指出，新推出單位屬原價加推，折實售價介乎逾666.52萬至逾843.74萬元，折實呎價由26,241至29,399元。價單顯示，該批單位折實平均呎價為28,191元。

●尚‧珒溋加推67伙 折實平均呎價2.85萬

項目同時發出新銷售安排，本周四(17日)起發售175伙。當中包括以招標形式推出的6伙低座河畔大宅，間隔四房四套房和四房雙套房，實用面積由1,617至1,929方呎。

●嘉熙複式連天台戶售3,900萬 呎價逾2.58萬

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