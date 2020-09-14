【已見頂？】港股直到明年6月都無得大升？

港股連續第7個交易日在24,000點至25,000點區間窄幅上落，美資投行摩根士丹利(大摩)乾脆呼籲投資者別再幻想大市能大幅反彈，把恒生指數明年6月的基本目標調低12.14%至24,600點，跟周一(14日)收市相若，距離上次該行調高恒指預測不過是短短兩個月的時間。

恒指周一早段曾漲247點，高見24,750點，惟收市僅升136點，收報24,620點，全日高低波幅不夠200點。國企指數收市升54點，收報9,806點。恒生科技指數跑贏大市，收市漲139點或1.94%，收報7,317點。港股總成交額僅約998億元，沽空比率13.85%；港股通錄逾52億元淨買入，為一個半月新高。

大摩7月8日將恒指明年6月目標調高至28,000點後，過去兩個月恒指一直在24,000至26,000點橫行。該行周一不但將恒指明年6月目標劈至該區間內，還將國企明年6月基本預測削14.85%至僅9,800點，同樣與周一收市差不多。

圓通環球金融集團行政總裁曾永堅表示，港股短期仍會反覆，原因是美國總統大選臨近，市場關注角逐連任的特朗普會否繼續打反華牌，削弱投資氣氛，惟建議投資者買入大型科技股作中長線部署。大摩建議科技本地化題材的股份要「食胡」，轉戰內需股。

【大摩削恒指目標理據】

●金融股的權重仍然很高(約45%)，銀行股業績尤其令人失望，遂要調低恒指盈利預測

●高增長股美團出乎該行意料未能「染藍」，不利恒指盈利增長和估值擴張

●中芯隨時也遭美國封殺反映中美關係愈益緊張關係，並削弱市場對科技股尤其是硬件股的信心

【中美之爭白熱化】

事實上，面對美國制裁中國的半導體行業，內地加快推動有關產業的發展。據內地媒體引述消息指，上海市將訂定和推出名為「珠鏈計劃」的政策，以擴大半導體設備和材料發展，重點將放在支持6間本土半導體設備和材料企業。

而在宏觀方面，市傳中央政府10月會宣布將半導體行業納入「十四五規劃」(第14個5年計劃)，全力發展第三代半導體產業，以應對美國的制裁。外電更引述消息人士稱，這項任務的優先程度「如同當年製造原子彈一樣」。

所謂第三代半導體，是由碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)等材料製造的晶片組，相較第一代半導體用的硅(Si)，以及第二代用的砷化鎵(GaAs)，第三代具有速度更快、體積更小、散熱更迅速等優勢。而目前未有任何國家在該第三代技術上佔據主導地位。

不過，有分析員指出，半導體技術發展是一個長期的規劃，內地在第一、二代技術都落後於人，很難透過短期大量投入資源而有明顯的技術提升。以往就有不少公司在初期投入大量資金去做研發，但沒有成果而結業。而且重要的技術仍掌握在美國手中，在美方制裁之下，中國半導體業前路可謂困難重重。

【全球供應鏈正轉變】

另外，一場新冠肺炎暴露出全球製造業過分依賴中國，加上中美緊張關係續升溫，有傳印度打算啟動一場電子製造業的遷徙行動，撬走外資到印度發展製造業。外電引述消息指，蘋果iPhone手機的幾間供應商，有望獲准參與印度該項規模達66億美元(約514.8億港元)的刺激計劃，惟中國手機製造商華為、及生產Oppo和Vivo手機的步步高電子被排除在外。

消息指，該項目標於未來5年內為印度帶來1,500億美元(約1.17萬億港元)手機生產之計劃，將於本周三(16日)的內閣會議上拍板。五個分配予外企的名額當中，除三星電子之外，其餘均為蘋果供應商，包括提交兩份申請的富士康、緯創及和碩。這三間台資企業目前主要於內地設廠，製造了全球不少iPhone手機。

對外國廠商而言，若想受惠於印度政府的刺激措施，須完成指定額度的投資及生產目標。印度本地生產商則不受限制。

報道引述印度最大電話製造商Lava International Ltd.的董事長兼創始人Hari Om Rai指，政府主力吸引蘋果將iPhone的大量生產帶到印度，是一項經深思熟慮的舉動，因為當iPhone製造商轉移時，整個行業生態系統亦將會跟隨，相信印度有望成為手機製造業的「新中國」。

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