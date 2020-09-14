中美科技戰：美本周審查甲骨文與TikTok交易

外國傳媒報道，美國財長姆紐欽周一(14日)稱，總統特朗普政府將在本周審查甲骨文和TikTok之間的交易。他表示，甲骨文和TikTok的交易在經過美國外來投資審查委員會(CFIUS)審查後，將會向特朗普提出建議。

有消息指出，特朗普政府可能較能接受TikTok和甲骨文合作，因為甲骨文聯合創辦人兼執行長Larry Ellison與特朗普關係緊密，因此是可以「放心」的對象。

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