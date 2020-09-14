油價難飆！油組下調了全球市場展望

外國傳媒報道，由於需求疲軟及有迹象顯示美國頁岩油供應復甦，石油輸出國組織(OPEC、下稱油組)在各國部長們幾天之後即將開會之際，下調了全球石油市場展望。

這些數字引起了人們對該組織上個月決定放鬆減產力度的質疑。就在其分析師即將把市場對油組石油的需求預期下調超過每天100萬桶之際，油組在8月份將原油日產量增加了每天76萬桶。

油組及其盟友將在周四(17日)舉行線上會議，評估在冠狀病毒疫情再度加重打擊世界經濟之際，他們一直在進行的大規模減產措施是否仍足以避免石油過剩。

由於從BP Plc(英國石油)到Trafigura Group等公司，都對石油需求做出了悲觀的預測，周一布蘭特期油價格進一步跌至每桶40美元以下，接近兩個多月以來的最低水平。

油組將截至明年底的每個季度全球石油日需求量預測平均下調76.8萬桶。其結果使2020年石油日消費量將出現946萬桶的史無前例降幅，日需求量平均為9,023萬桶。該組織同時將未來5個季度的油組以外地區產量預期平均上調了每天39.4萬桶，主要是因為美國的產量前景增強。

需求預測下調，非油組供應預測上升，打壓了油組原油的需求。該組織將明年市場其原油的需求預估下調了每天110萬桶，至每天2,820萬桶。

儘管減產措施導致OPEC的產量遠低於這水平，但這些預期表明，全球龐大的石油庫存下降的速度將比以前想象的要慢。

該報告顯示，該組織的13個成員國上個月的日均產量略高於2,400萬桶。為了滿足本季度的需求，他們的產量應該超過2,800萬桶，並且在2021年的大部分時間裡都保持這水平，這表明在未來幾個月內庫存仍將大幅下降。

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