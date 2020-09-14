【悲情樓市】二手交投乍旺　全因業主肯減價...

新冠肺炎疫情緩和，加上業主擴大議價空間，各區購買力隨即釋放。十大二手屋苑9月上半月交投量按月增逾55%，當中八成項目交投向上，當中龍頭屋苑鰂魚涌太古城錄20宗最多，並連錄做價低於千萬元個案。而同區康怡花園買賣交投則大升約6倍。

綜合市場資料，上述10個屋苑本月暫共錄約120宗二手買賣，較上月同期增逾40宗。太古城8月上半月只錄15宗成交，本月再多5宗，平均實用呎價漲6.7%至19,144元。中原趙鴻運稱，該盤單在過去周末已連錄5宗買賣，睇樓量明顯上升，加上市場放盤充裕，業主願意減價下，交投遂上升，而可承做八成樓按的放盤就最受追捧。

事實上，本月太古城錄得3宗不足一千萬的成交。美聯范浩銘表示，洞庭閣中層A室兩房戶，實用面積545方呎，降價40萬元，剛獲同區用家以910萬元承接，呎價約16,697元。

中原楊文傑則指，上月受疫情影響，康怡花園在接近中旬時才首宗成交，但本月已有7宗，平均實用呎價17,268元。而近日買賣都以兩房戶為主，反映市場以上車用家主導。

樓價回落，吸引準買家入市，十大屋苑平均實用呎價，佔半數按月同期回落。東涌映灣園錄10宗成交，平均呎價跌3.3%最多，最新報10,952元。該行王梓岐透露，該盤9座低層兩房收租單位，實用面積544方呎，一手業主認為後市未明，決定止賺離場，減價至624.3萬元出貨，呎價11,476元，低市價2.5%。

中原周德龍亦表示，紅磡黃埔花園本月平均實用呎價跌約1%至16,254元，但交投增5宗，達到10宗。減價盤即獲承接，其中10期4座高層海景戶，套三房連儲物房間隔，劈價152萬元，即售1,698萬元，呎價20,384元。

個別屋苑再現低價個案。茶果嶺麗港城做價再跌穿「七球」。香港置業胡耀才稱，單位為15座低層F室兩房戶，來以720萬元放盤兩個月，減價至669萬元售出，低市價約5%，以實用面積517方呎計，呎價12,940元。他認為，政府撤辣可增加供應，買家有更多選擇，減慢樓價升勢，令樓市更健康發展。

【倚巒洋房兩年跌價近兩成】

經濟不景氣，超級豪宅再錄大幅跌價個案。山頂倚巒一座有多次按揭紀錄的洋房，新近以1.75億元售出，呎價逾7.4萬元較兩年前低近兩成。

消息指出，上述倚巒單號屋，實用面積2,300多方呎，業主原開價2.2億元放售，最後劈價4,500萬元易手，減幅達約20.5%。資料顯示，該項目上一次買賣於2018年錄得，當時一個單號屋以2.2億元易手，呎價逾9.25萬元，反映新個案出現明顯折讓。

據悉，原業主於2007年買入上址，13年升值逾73%。單位近年屢錄按揭紀錄，包括去年7月同時向多家財務公司貸款，而同年10月再次承按涉額約2.35億元，而最近一次按揭則於今年一月錄得。

此外，有內地豪客啃辣稅入市超級豪宅，尚家生活地產等合作的渣甸山皇第，早前以2億元招標售出的10樓及11樓單位A(Duplex)連兩個車位，呎價70,274元。據註冊處資料，該單位由PROFIT LOYAL CORPORATION LIMITED買入，公司董事為管琴(GUAN QIN)。新買家料為內地客，由於以公司名義入市，需繳付合共樓價30%的辣稅，金額達約6,000萬元。

第三波肺炎疫情拖累豪宅交投。中原指，8月樓價2,000萬元以上住宅買賣登記及總值，分別有195宗與96.69億元，按月跌33.9%及29.5%，均創4個月低位。

【鄧成波出售住宅及商廈】

另外，「舖王」鄧成波家族無間斷減磅，該集團再有兩項分別位於荃灣西及中環物業出售，其中放售位於汀九的汀蘭居，意向價達23.8億元，為近期單一最大宗放盤。

上述物業為服務式住宅，樓高12層，總樓面面積約21.6萬方呎，提供436間開放式單位、連露台單位及套房。房間面積介乎約300至450方呎，部分客房備有廚房，適合長期入住。物業亦設有餐廳、會所設施及車位配套。

至於另一個放售項目為坐落於德輔道中的詹氏商業大廈，物業地盤面積約1,376方呎，樓高11層，每層面積逾1,000方呎，總建築面積約12,896方呎，可重建的建築面積逾20,600方呎，並享有大廈命名權，上述兩物業同於10月23日截止要約形式出售。市場指，該項目市價約7億至8億元。而該家族過去3個多月放售的物業總值已超過60億元。

另方面，中原(工商舖)寫字樓部董事陳燊榮表示，金鐘統一中心分別有兩個單位招租，其中一個為高層A室的交吉盤，單位面積約5,543方呎，以每方呎約38元招租，月租約21萬餘元。同廈一個高層C01室交吉單位，面積約3,856方呎，意向月租約14.65萬元，呎租同約38元。

資料顯示，以上大廈6年來首次呎租低於40元。2014年3月，一個中層A01室曾以每方呎約39元租出。

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