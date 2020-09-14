併購消息加上科技股做好　道指早段漲219點

併購消息加上科技股回升，美股開市早段做好，道指漲219點，至27,885點；納指漲172點，至11,025點；標指漲31點，至3,372點。

日本軟銀將英國晶片設計商Arm出售予美國晶片公司英偉達(Nvidia)，英偉達股價早段漲8%至525.51美元。

傳軟件商甲骨文將收購TikTok美國業務，甲骨文股價漲4.2%至59.44美元；被指落選的微軟則微升0.8%至205.67美元。

蘋果公司(Apple Inc.)周二舉行發布會，料新iPhone將「缺席」，股價早段仍升1.6%至113.85美元。

輝瑞指若新冠肺炎疫苗證實安全和有效，可望於年底前在美國分發，輝瑞股價早段升1.1%至36.48美元。

憂慮股市估值過高，標指自9月2日高位回落約7%，仍較3月低位漲近50%，反映大型科技股表現的納斯達克100指數更自高位回落近11%。高盛和德銀的策略員認為，從歷史經驗來看，美國股市近期的回調可能已接近尾聲。Bryn Mawr投資總監米爾斯相信，科技股會再次成為升市火車頭，但之前仍會有一些波動，以降低該板塊過熱的情況。

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