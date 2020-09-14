證實了！甲骨文與字節跳動達成收購協議

外國傳媒報道，甲骨文周一(14日)證實，已跟TikTok母公司字節跳動達成收購協議。這交易提案仍必須獲得美國政府批准。

甲骨文指出，有意成為可信賴的技術供應商，這是字節跳動上周末向財政部提交的提案一部分。

事實上，甲骨文與字節跳動達成收購協議有迹可尋，因在美股周一開市5分鐘後，甲骨文的股票突然停止交易。

美國財長姆紐欽受訪時表示，財政部在周末接到提案，甲骨文作為TikTok可信賴的數據安全合規合作夥伴，代表解決美國國家安全問題。TikTok將繼續把美國作為總部，並為美國創造2.5萬個工作職位。美國海外投資委員會(CFIUS)會審視計劃，並向特朗普提出建議。

需注意的是，姆紐欽談到的解決方案，是甲骨文作為數據合規夥伴，位談及之前特朗普提到的要求TikTok出售，也不涉及TikTok的核心技術轉讓。

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