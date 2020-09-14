格羅斯：投資者應採取防守策略　料美有通脹

外國傳媒報道，著名基金管理人、人稱「債王」的格羅斯稱，隨着財政刺激以及美國赤字擴大趨勢的減弱，投資者應該轉向銀行、歐洲股票等此前避之不及的板塊。

去年退休的格羅斯在周一(14日)一份展望報告中說，眼下應該着眼於防禦，投資者應考慮那些即使在利率被人為壓低後，也沒有因為經濟復甦憧憬而大漲的資產。

他又預期，隨着美國貨幣和財政政策融合為一體，美國將出現通脹。

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