經合組織：G20次季經濟收縮史無前例　慘過金融海嘯

外國傳媒報道，由全球36個市場經濟國家組成的經合組織(OECD)周一(14日)表示，受到疫情影響，20國集團(G20)今年4至6月經濟以史無前例速度萎縮。

總部位於巴黎的經濟合作暨發展組織表示，20國集團今年第2季國內生產總值(GDP)萎縮6.9%，創史上最大單季跌幅，且縮減幅度遠超過2009年全球金融海嘯最嚴重時的1.6%。

舉例來說，今年4至6月的一季，印度GDP急縮25.2%，英國GDP大滑20.4%，墨西哥GDP驟降17.1%，美國GDP大減9.1%。中國是G20中唯一一個第2季經濟不見萎縮的國家，反映中國疫情較早爆發，經濟復甦時間也早於他國。

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