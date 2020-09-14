試市場水溫！被美列實體名單　中國化工擬發離岸債集資

外國傳媒報道，中國化工集團即將為巨型離岸債券交易定價，這是自美國五角大樓將其列入與中國軍方關係密切實體名單以來，該公司的首次全球融資行動。

消息人士稱，中國化工正尋求為5年期、10年期、30年期和永續3年不可贖回美元債定價，此外還有一筆4年期歐元債券。另一位消息人士說，據說中國化工尋求發債相當於30億美元。

2017年以430億美元收購瑞士先正達的這家中國國有巨頭，是美國國防部8月底宣布將11家公司加入中國軍方關聯企業名單以來率先公開發債的企業之一。此次發債將檢驗市場對潛在美國制裁風險的擔憂，而這方面的擔憂已促使一些基金管理人採取行動，降低對中國國有相關借款人的風險敞口。

根據野村國際香港周一(14日)的一份研究報告，總部位於北京的這家化工巨頭有龐大的再融資需求，今年將有45億美元債券到期，包括20億美元私募債券12月份到期。分析師寫道，該公司2025年到期債券的當前估值反映了「疲軟的信貸指標、相對較高的降級風險、制裁風險以及潛在的巨額債券供應風險」。

此外，消息人士稱，同樣進入美國國防部「軍方企業」名單的中國長江三峽集團有限公司周一宣布，已聘請銀行為潛在的美元債發行安排投資者電話會議。

野村的信貸分析師Clare Guo說，潛在制裁對中國化工的影響應該大於其他央企；與其他國企相比，中國化工海外業務敞口更大，屬於更加周期性行業，槓桿率更高，財務指標更弱。她補充，新債定價應會反映制裁風險。

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