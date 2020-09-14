【財經評論】港難再當中間人　金融地位速褪色

「不朽香江名句！」曾幾何時，港人憑着艱辛努力寫下蕞爾小島奇迹，惟去年中起社會突陷史詩式動盪，至今餘波未了；新冠肺炎疫情不知何時斷尾；再加上中美之爭白熱化，香港身處夾縫，總之內憂外患，四面楚歌！眼看百業蕭條，經濟得靠金融業撐住，賣點就是「中資股」。可問題是，內地金融業已開始全面對外開放，更多外資可直接進入市場，意味香港「中介」角色已變，若再不自省革新，昔日金童將淪為過街老鼠，所謂「紐倫港」的全球金融地位只能成追憶！

疫情後，雖然全球不少地區被煽動而掀起圍堵中國浪潮，中美之爭亦由貿易延伸至科技和金融領域，但數據顯示，今年首八個月內地獲外資流入金額按年不跌反升，尤其熱衷投資高新技術服務業，是實際地看好內地前景。由於今年七月開始，內地全面開放金融業，相信未來將有更多外資進入相關產業，不少外國著名投資銀行都籌備在華成立全資公司，務求盡快大展拳腳。

誠然，金融業算是內地最遲全面開放的重要產業，外資面對十四億人的龐大市場，早引頸以待，尤其疫後須盡快找到業務增長亮點。反觀香港，過去金融業一直作為外資進入內地的中介和橋樑，目前還有甚麼條件從中獲益？雖然內地依然力挺香港，容許知名巨企上市，惟長遠而言，當內地金融基礎建設日益完善，在市場主導下，無論對外資抑或中企而言，香港顯然難再被視為首選落腳地。以往香港在貨品供應鏈上也做過「中間人」，結果正是因內地開放而式微了。

可見，如今香港所面對的非單是疫情，而是內地經濟持續發展和國際大變局下，所帶來的角色挑戰。難怪有「摩笛」之稱的美資大行摩根士丹利一改口風，短短兩個月左右就下調港股目標，但同時建議增持內地A股。同樣是「中國概念」，外資正好道出香港角色問題。隨着本土金融中心光環褪色，周邊地區競爭對手包括東京、新加坡、台灣，甚至上海、深圳，都在積極部署如何搶佔份額。未來香港金融業該如何改革，以更好地服務內地經濟而不至於被邊緣化，實是不能避談的戰略性課題！

偏偏當今的特區政府，只懂唯唯諾諾、飯來張口。若不正視金融中心前途問題，反映香港經濟價值的港股最終只會被資金唾棄，落得人、財皆空。要跨過當前危機，就需要一個能凝聚內外民心和高效的管治團隊，否則經濟再沉淪下去，只怕永無翻身之日！

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