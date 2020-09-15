東方日報B1：大摩轉軚　嗌勿幻想港股大反彈

港股連續第七個交易日在24,000至25,000點區間窄幅上落，美資投行摩根士丹利(大摩)乾脆呼籲投資者別再幻想大市能大幅反彈，把恒生指數明年6月的基本目標調低12.14%至24,600點，跟周一(14日)收市相若，距離上次調高恒指預測不過是短短兩個月的時間。

恒指周一早段曾漲247點，高見24,750點，惟收市僅升136點，收報24,640點，全日高低波幅不夠200點。國企指數走勢相若，收市升54點，收報9,806點。恒生科技指數跑贏大市，收市漲139點或1.94%，收報7,317點。港股總成交額僅約998億元，沽空比率13.85%；港股通錄逾52億元淨買入，為一個半月新高。

大摩7月8日將恒指明年6月目標調高至28,000點後，過去兩個月恒指在24,000至26,000點橫行。該行周一不但將恒指明年6月目標劈至該區間內，國指明年6月基本預測更削14.85%至僅9,800點，同樣與周一收市差不多。

圓通環球金融集團行政總裁曾永堅表示，港股短期仍會反覆，原因是美國總統大選臨近，市場關注角逐連任的特朗普會否繼續打反華牌，削弱投資氣氛，惟建議投資者買入大型科技股作中長線部署。大摩建議科技本地化題材的股份要「食胡」，轉戰內需股。

另據外電報道，小米8月中以來累漲逾53%後，聯合創始人之一兼副董事長林斌擬減持3.5億股小米，相當於已發行股數的約1.5%，每股作價22.55至22.85元，比周一收市有2.97至4.25%折讓，套現最多79.97億元。事成後林斌所持小米股份將設有五年禁售期。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020