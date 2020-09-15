東方日報B1：大摩轉軚 嗌勿幻想港股大反彈
2020年09月15日 00:17
東網電視更多新聞短片
港股連續第七個交易日在24,000至25,000點區間窄幅上落，美資投行摩根士丹利(大摩)乾脆呼籲投資者別再幻想大市能大幅反彈，把恒生指數明年6月的基本目標調低12.14%至24,600點，跟周一(14日)收市相若，距離上次調高恒指預測不過是短短兩個月的時間。
恒指周一早段曾漲247點，高見24,750點，惟收市僅升136點，收報24,640點，全日高低波幅不夠200點。國企指數走勢相若，收市升54點，收報9,806點。恒生科技指數跑贏大市，收市漲139點或1.94%，收報7,317點。港股總成交額僅約998億元，沽空比率13.85%；港股通錄逾52億元淨買入，為一個半月新高。
大摩7月8日將恒指明年6月目標調高至28,000點後，過去兩個月恒指在24,000至26,000點橫行。該行周一不但將恒指明年6月目標劈至該區間內，國指明年6月基本預測更削14.85%至僅9,800點，同樣與周一收市差不多。
該行仍建議增持中資股，理由包括內地經濟復甦理想及人民幣匯價穩定，問題是金融股在恒指的權重仍很高，銀行股又偏偏是第二季業績最令市場失望的板塊，而美團點評(03690)又意外未能「染藍」，不利恒指的盈利增長和估值，因此要調低恒指盈利預測。資料顯示，恒指今年迄今累挫3,549點，滙豐控股(00005)、建行和工商銀行(01398)合力「貢獻」其中2,114點。
事實上，港股周一靠獲「北水」掃逾23億元的騰訊控股(00700)帶動，其股價收升2.62%，為恒指貢獻63點升幅。日資券商野村唱好騰訊旗下的微信小程序，其活躍的生態會吸引商家用作疫情後加速業務數碼化的平台，惠及騰訊的廣告、雲服務和金融科技業務，重申655元的目標價和「買入」評級。
與此同時，大摩指，連中國實現晶片供應自主的唯一希望中芯國際(00981)也隨時被美國封殺，可見中美緊張關係升溫。而內地A股短期也會陷於波動，理由是市場有過熱迹象，今年餘下時間更有1.6萬億元人民幣的股份解禁；註冊制雖會加速A股上市，但副作用是分薄資金。
圓通環球金融集團行政總裁曾永堅表示，港股短期仍會反覆，原因是美國總統大選臨近，市場關注角逐連任的特朗普會否繼續打反華牌，削弱投資氣氛，惟建議投資者買入大型科技股作中長線部署。大摩建議科技本地化題材的股份要「食胡」，轉戰內需股。
另據外電報道，小米8月中以來累漲逾53%後，聯合創始人之一兼副董事長林斌擬減持3.5億股小米，相當於已發行股數的約1.5%，每股作價22.55至22.85元，比周一收市有2.97至4.25%折讓，套現最多79.97億元。事成後林斌所持小米股份將設有五年禁售期。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！