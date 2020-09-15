歐股收市個別發展　泛歐交易所挫逾2%

歐洲股市周一(14日)窄幅上落，英國富時100指數收報6,026點，跌5點或0.1%；法國CAC指數收報5,051點，升17點或0.35%；德國DAX指數收報13,193點，跌9點或0.07%。

泛歐交易所表示，聯同意大利銀行Cassa Depositi e Prestiti Equity及Intesa Sanpaolo SpA.，向倫敦證券交易所收購意大利證券交易所(Borsa Italiana)股權。泛歐交易所股價收跌2.46%，倫敦證券交易所則跌0.78%%。

藥廠阿斯利康表示，恢復新冠肺炎疫苗的臨床試驗，其歐洲股價高開後轉跌0.37%。

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