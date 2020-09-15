歐央行經濟學家：利率政策或未觸及下限

外媒報道，歐洲央行首席經濟學家Philip Lane在一個網絡研討會上說，歐洲央行沒有做出任何有關政策利率將觸及下限的暗示，而該央行對前瞻性指引仍然感到滿意。

他表示，在經濟和通脹方面，歐元升值產生了「抵銷壓力」，使預測的通脹「略有回落」，又指「匯率對通脹預期確實很重要，並認為我們會受到通脹預測水平的影響。」

Lane稱，對於大型中央銀行而言，寬鬆貨幣政策決定是由通貨膨脹驅動的，並補充說他拒絕使用「競爭性寬鬆」一詞。另外，他指，希望英國不會出現硬脫歐。

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