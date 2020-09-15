國際油價受壓　布蘭特期油續失守40美元關

國際油價在上周急挫後，本周一(14日)尚未止跌，紐約10月期油收報每桶37.26美元，跌9美仙或0.2%；布蘭特11月期油收報每桶39.61美元，跌22美仙或0.6%。

熱帶風暴「薩莉」(Sally)將在周一於美國墨西哥灣增強成颶風，翌日會在密西西比州及亞拉巴馬州一帶登陸，為不到一個月時間內第二道颶風對該地區的石油生產造成影響。

紐約Mizuho能源期貨總監Bob Yawger表示，今次颶風將使墨西哥灣的油產中斷，但市場對此似乎並不在乎，而這進一步表明油市情況有多嚴重。

石油經紀商PVM的Tamas Varga表示，新冠肺炎感染率再次上升，愈來愈多國家再度實施局部封鎖，阻礙了地區經濟增長，失業人數也未能大幅下降，這將損害到油市需求增長。

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