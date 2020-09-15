港股ADR收挫93點　騰訊企穩530元

2020年09月15日 04:31
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    美股周一(14日)上漲，但港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,546點，跌93點或0.38%。
    大型藍籌個別發展，滙豐控股收報31.99元，較港收市跌0.21元；騰訊控股收報530.57元，較港收市升1.06元。
    內銀股受壓，建設銀行收報5.3元，較港收市跌0.05元；工商銀行收報4.23元，較港收市跌0.04元。
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