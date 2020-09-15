花旗警告第三季收入放緩　股價急挫逾半成

花旗集團(Citigroup Inc.)財務總監Mark Mason周一(14日)警告，集團第三季收入恐將錄得下降，並將預留更多儲備來彌補第三季度的潛在虧損。

Mason指出，雖然第三季預留的儲備將顯著低於今年首兩季，但預期第三季復甦的步伐將較第二季還要慢，主要由於企業招聘進度緩慢，以及消費和購物情緒放緩等因素。

花旗股價周一盤中急劇受壓，收報48.15美元，跌5.61%。

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