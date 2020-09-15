啟迪國際售汽車雲控制平台技術企業70%股權

公司預期，交易可錄得收益約5,060萬元人民幣，經扣除估計稅項及開支以及將向目標公司出資之資本承擔分別約730萬港元及1,870萬港元後，出售事項產生之所得款項淨額估計約為8,950萬港元，公司擬將所得款項淨額悉數用於償還其借款。

目標集團之主要業務活動為開發智能及互聯車汽車雲控制平台技術。

公司指出，目標集團尚未為集團貢獻正面回報，其於截至2018年及2019年12月底止年度以及截至2020年6月底止6個月，分別錄得除稅前及除稅後虧損淨額約1,340萬、1,360萬及880萬港元。

董事認為，大多數5G車聯網應用(尤其是汽車雲控平台)目前處於探索階段，僅限於演示其應用，且距離對應大規模商業應用之真正成熟市場甚遠。鑑於集團之財務狀況，出售事項為公司提供機會，以溢價變現其於虧損業務之投資，同時免除持續發展目標集團所需之大量資金需要。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020