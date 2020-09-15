帝國集團遭主要客戶通知　1個月內終止商業關係

董事會得悉，終止商業關係主要因為集團延遲確認其會否繼續實行升級家居產品業務現有生產設施的建議計劃，包括投資自動化、其他生產設備及環保設施，而該計劃乃該主要客戶單方面要求，作為該主要客戶繼續與集團之間商業關係的先決條件。

公司指出，考慮到實行該計劃需要大額資本投資；近年來家居產品業務的經營表現轉差；集團現時的財務狀況；該主要客戶不願向集團作出任何銷售訂單承諾；及中美之間貿易關係前景不明朗，董事會認為，繼續實行該計劃不符合公司及其股東利益，集團將其財務資料轉撥至開發及擴充其網絡遊戲業務更為明智。

按公司經審核綜合財務報表所載，該主要客戶於集團截至去年12月底止年度的收益中佔約1.78億港元，相當於集團總收益的76.46%。於目前，集團仍在就終止商業關係與該主要客戶商討，亦在確定此事對集團的潛在財務影響程度。董事會將採取適當措施以盡量減少對集團的負面影響，方式為(其中包括)擴大集團家居產品業務的客戶群、調撥部分生產力予其他客戶、實行節省成本措施，以及繼續發展網絡遊戲業務。

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