【A股點評】綠盟科技安全信息服務比重提升

報告期內，公司安全產品實現營收為3.21億元，按年增長0.76%；安全服務業務實現營收1.95億元人民幣，按年增長9.44%，遠超過安全產品的增幅，佔營收比重達到35.42%，按年增長1.29%。中國網絡安全產品市場整體來說，安全服務佔比約14%，遠低於全球市場64%的安全服務的比重，還有非常大的發展空間，公司在安全服務方面積極布局，已經取得一定先行者優勢，未來有望獲得較大發展紅利，而在具傳統優勢的項目上，公司仍保持領先地位。2020年五月，Gartner發表《全球預警情報產品與服務市場指南》，綠盟科技憑藉其優秀的預警情報技術及出色表示，成為Gartner於內地的推薦廠商之一。同年六月，IDC發布《2019年中國硬件Web應用防火牆(WAF)市場份額報告》，綠盟科技中國硬件WAF市場佔有率14.2%，市場排名第一。

在2020年合件夥伴峰會上，公司公布今年渠道建設目標，預計2020年渠道訂單佔比60%，渠道數量增長100%，渠道業務量增長200%，根據這一目標，我們看好公司下半年的發展，預計營收增速將會進一步提高。此外，政府市場作為公司較弱一環，也有持續發力。八月十八日，公司與太極股份達成戰略合作，在多個領域進行融合發展。我們認為，去年中國電科成為公司第一大股東以來，公司的國資背景使得其在政府市場擁有優勢，而今次合作後，大極股份作為電子政務的龍頭企業，有望進一步擴大公司在政府市場發展的前景。

雖然公司的前景亮麗，但行業還是有一些風險，例如政策落地，行業增長不及預期，行業競爭加劇，新品研發不及預期，下游企業信息安全預算受到限制，又或疫情之下帶來經濟基本面下滑等。

我們預計，公司2020年至2022年每股盈利分別為0.4元、0.54元及0.7元人民幣，公司2020年、2021年及2022年的對應動態市盈率分別為55倍、40倍及31倍，公司在保持傳統優勢項目領先地位同時，積極發展安全服務，獲得較好的效果。未來幾年，隨着等保2.0等政策不斷落地，網絡安全行業景氣度將會提高，公司不斷化的渠道戰略，有望進一步推動公司快速增長，給予「推薦」評級。

中國銀河國際證券

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