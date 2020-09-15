達芙妮發可換股票據及配股 共籌5860萬元
2020年09月15日 07:09
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達芙妮(00210)公布，建議發行2,530萬元的可換股票據予第三方權奇子，並按每股0.1817港元配售約1.65億股新股份，佔經配發認購股份擴大後股本9.09%，配售價較9月14日收市價0.221元折讓17.78%。
可換票據年息為9%，並於發行日第3周年到期，初始換股價0.221元。
發行可換股票據及認購股份之所得總額約5,860萬元，淨額約5,760萬元，公司擬將所得淨額用於一般營運資金，以促進集團現有業務的可持續發展，並為集團未來潛在的業務擴張需求提供資金。
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