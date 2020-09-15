達芙妮發可換股票據及配股 共籌5860萬元

可換票據年息為9%，並於發行日第3周年到期，初始換股價0.221元。

發行可換股票據及認購股份之所得總額約5,860萬元，淨額約5,760萬元，公司擬將所得淨額用於一般營運資金，以促進集團現有業務的可持續發展，並為集團未來潛在的業務擴張需求提供資金。

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