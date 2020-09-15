【專家點評】陳正犖：為價值投資重新定義

上周美股下跌，當中以科技股主導的納斯達克指數回落4.06%，我們留意到大部分沽壓集中出現在之前強勢的「疫情防守股」例如科技股身上，意味目前市況並非完全走向避險，較大機會是資金輪動換貨，而且在聯儲局鴿派取向下，市場流動性趨緊的風險亦受控。

近期環球經濟數據，例如美國ISM指數、非農業就業職位變動、內地及台灣的貿易數據等，顯示經濟持續復甦，支持我們之前分享過傳統周期性股份或追落後的看法，我們繼續偏好多元化配置於對經濟周期較敏感的市場，例如歐洲、亞洲新興市場及拉丁美洲，尤其是當中估值低迷的價值型股票。

傳統定義下的價值型投資，相當於投資市場價格低於會計準則下帳面值的股票，過去曾經有接近85年跑贏大市的往績。不過，審視現今經濟環境的真實情況後，我們相信或有一些新因素有助投資者重新定義部分企業的價值所在，並考慮採取四種投資策略，當中包括股息增長型企業，即是有能力增派股息的公司；尋找合理價格下的增長型股票，即是價值與增長並重；受息率上升影響較小的企業，他們普遍短期盈利及自由現金流收益率較高，對息率突然抽升敏感度較低；還有就是對經濟復甦較敏感，而且估值相對「疫情受惠股」便宜的行業及地區，可留意歐洲及部分新興市場，向來較美股估值便宜，亦有機會受惠於美元長遠趨向弱勢。

環球公眾健康危機過後，我們認為年初至今跑輸的部分行業及地區或提供機遇。中美關係持續緊張，有美國企業考慮將供應鏈拓展至中國大陸以外地區，東南亞國家及拉丁美洲的外資增長或受刺激。企業回流美國，加上政府推動基建開支增長，或對部分美國中小型製造業企業帶來正面影響。銀行業目前的貸款減值撥備水平，回落速度亦可能快過原先預期，如果政府年底前繼續維持支援措施，銀行甚至有機會以更強勁狀態克服今次危機，情況或遠較上次金融危機好。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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